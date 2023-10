3M: Analysten sehen ein Kurspotenzial von fast 20%

Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie von 3M ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 106,88 EUR, was einem Potenzial von fast 20% entspricht.

• Am 02.10.2023 stieg die Aktie um +0,62%

• Durchschnittliche Bewertung der Analysten bleibt bei “halten”

• Guru-Rating beträgt weiterhin 2,68

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie eine neutrale Kursentwicklung hingelegt und am gestrigen Tag einen Anstieg um +0,62% verzeichnet. Die Stimmung am Markt scheint ebenfalls neutral zu sein.

Während die meisten Experten eine “Halten”-Bewertung abgeben, gibt es immer noch zwei Stimmen für einen Verkauf. Keine der befragten Personen sieht in der Aktie aktuell ein Kaufsignal.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Punktzahl von 2,68 unverändert auf demselben Niveau wie zuvor.