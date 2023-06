3M: Analysten sehen Kurspotenzial von +14,92% - Zielkurs bei 100,16 EUR

Die Aktie des Multitechnologieunternehmens 3M wurde in den letzten Tagen am Finanzmarkt eher pessimistisch gehandelt. Mit einer Veränderung von -2,61 % am gestrigen Tag und insgesamt -3,55 % über die Woche hinweg zeigt sich der Markt derzeit nicht sonderlich zuversichtlich.

Doch einige Bankanalysten sind anderer Meinung und betrachten das Unternehmen als unterbewertet. Sie schätzen das mittelfristige Kursziel auf 100,16 EUR ein. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, bietet dies ein Investitionspotenzial von +14,92%.

Das “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 2,67 unverändert.

Unter den Analysten herrscht keine klare Meinungsbildung bezüglich des Unternehmens: Ein Optimist empfiehlt es zum Kauf; zwölf Experten halten es für neutral und drei weitere vertreten die Ansicht eines Verkaufs. Zwei Experten sind sogar der...