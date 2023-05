3M: Analysten prognostizieren Kursziel von 99,36 EUR

Die Aktie des Multitechnologieunternehmens 3M wird derzeit nach Ansicht von Experten am Markt nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 99,36 EUR, was einem Potenzial von +8,02% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Am 22.05.2023 stieg die Aktie um +0,50%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 99,36 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,67

Am vergangenen Handelstag konnte ein Anstieg von +0,50% beobachtet werden und auch in den letzten fünf Handelstagen lag das Wachstum bei insgesamt +3,09%. Der Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Bankanalysten das Potenzial der Aktie höher einschätzen als den aktuellen Wert an der Börse zeigen sich nicht alle Experten dieser Meinung. So empfehlen immerhin noch drei Analysten einen Verkauf und zwei weitere sprechen sich sogar...