3M: Analysten erwarten Kursanstieg auf 100,06 EUR

Die Aktie von 3M hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -0,21% an Wert verloren. Gestern sank der Kurs erneut um -0,47%. Die Stimmung am Markt ist neutral.

Analysten sehen jedoch ein großes Kurspotenzial bei dem Unternehmen und sind überzeugt davon, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 100,06 EUR – das entspricht einem möglichen Anstieg von +6,67%. Einige Experten teilen diese Einschätzung nicht aufgrund des neutralen Trends der letzten Zeit.

Laut Analysen halten sich die Empfehlungen für Investoren in Grenzen: Eine Kaufempfehlung gibt es von einem optimistischen Analysten. Weitere zwölf bewerten die Aktie als “Halten”. Drei Experten empfehlen einen Verkauf und zwei sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,67.

Zusammenfassend lässt sich sagen:...