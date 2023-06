3M: Analysten empfehlen Kursziel von 100,00 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Mischkonzerns 3M wird momentan von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt +7,62% des aktuellen Wertes.

• Am 9. Juni 2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,85%

• Das Kursziel für die Aktie liegt bei einem Wert von 100,00 EUR

• Das Guru-Rating bleibt konstant bei 2,67

Gestern gab es an der Börse ein Minus von -0,85%. In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte das Unternehmen jedoch eine positive Bilanz mit einem Anstieg um +1,96%, was auf Optimismus am Markt hindeutet.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten für eine mittelfristige Investition in die Aktie liegt bei einem Preisniveau von 100 Euro. Sollten sie Recht behalten und das Ziel tatsächlich erreicht werden kann, haben Investoren ein Potenzial auf Gewinne in Höhe von +7,62%. Einige...