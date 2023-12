3M Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,8 liegt die Aktie von 3M deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 30,76 in der Industriekonglomerate-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die 3M-Aktie mit 6,77 Prozent einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 17,03 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Analysten sind der langfristigen Meinung, dass die 3M-Aktie eine "Neutral"-Einschätzung erhalten wird. Von insgesamt 6 Bewertungen fallen 4 in die Kategorie "Neutral", während es keine positiven oder negativen Bewertungen gibt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 115,5 USD, was einer potenziellen Performance von 7,96 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die 3M-Aktie als überverkauft eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI (14,67) als auch der 25-Tage-RSI (21,17) zeigen, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die 3M-Aktie in verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet wird. Während sie in fundamentalen Kriterien positiv abschneidet, gibt es bei der Dividendenrendite und der Analysteneinschätzung gemischte Bewertungen. Auch in Bezug auf den RSI erhält die Aktie eine positive Bewertung. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.