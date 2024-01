3M Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die US-amerikanische Aktie 3M wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 16,8 Euro für jeden Euro Gewinn von 3M zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ist dies eine Unterbewertung um 46 Prozent. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von 3M beträgt 6,77 Prozent, basierend auf dem aktuellen Kursniveau. Dies liegt jedoch 10,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent in der Branche der Industriekonglomerate. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance der Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von 3M bei -7,3 Prozent, was mehr als 1391 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnete eine mittlere Rendite von 2311,55 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während 3M eine Rendite von 2318,85 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Bei der technischen Analyse erhält die 3M-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 100,3 USD, während der letzte Schlusskurs bei 108,86 USD liegt, was einer Abweichung von +8,53 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine Abweichung von +9,11 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die 3M-Aktie eine positive Beurteilung aufgrund der technischen Analyse, während die Bewertungen für die Dividendenpolitik und die Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt als weniger positiv bewertet werden.

