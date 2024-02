3M Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Analystenmeinungen zu 3m: Laut den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 3 neutrale und 2 negative Einschätzungen von Analysten, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 114,6 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 92,38 USD einem möglichen Anstieg um 24,05 Prozent entspricht. Daher erhält die 3M-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Dividendenrendite: Die Dividendenrendite von 3M liegt derzeit bei 5,51 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,01 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Anleger-Sentiment: Das Anleger-Sentiment für 3M zeigt eine mehrheitlich positive Stimmung in den sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen zudem, dass insbesondere negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Sentiment und Buzz: In den vergangenen vier Wochen gab es eine positive Veränderung im Stimmungsbild zu 3M, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich jedoch leicht verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.