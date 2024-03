3M Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die aktuelle Dividendenrendite der 3M-Aktie liegt bei 5,51 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate einen geringeren Ertrag von 12,05 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigen Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine positive Bewertung. Der Schlusskurs der 3M-Aktie am letzten Handelstag lag bei 105 USD, was einem Unterschied von +6,01 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 97,61 USD wurde mit einem Plus von +7,57 Prozent übertroffen. Somit erhält die 3M-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der fundamentalen Bewertung wird deutlich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3M bei 16 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 40,29 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über 3M diskutiert, jedoch zeigten sich in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale in der Kommunikation. Aktuell sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die 3M-Aktie, wobei die Dividendenrendite niedriger ausfällt, jedoch die technische und fundamentale Bewertung positiver erscheinen.