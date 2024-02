3M Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für 3m beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,51 Prozent und liegt mit 1,76 Prozent über dem Mittelwert (3,75) für diese Aktie. Die Dividendenpolitik von 3m wird von unseren Analysten deshalb mit einer "Gut"-Bewertung ausgezeichnet.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die 3m-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 2 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu 3m vor. Die durchschnittlichen Kursziele aller Analysten belaufen sich auf 114,6 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 21,46 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Insgesamt erhält 3m somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die 3m-Aktie hat einen Wert von 84, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 67,58, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für 3m.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die 3m derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 100,21 USD, womit der Kurs der Aktie (94,35 USD) um -5,85 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 102,86 USD, was wiederum einer Abweichung von -8,27 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".