3M Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Aktienanalyse von 3m zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten zugenommen hat, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von 3m eine gute Bewertung in diesem Bereich.

Analysten bewerten die 3m-Aktie derzeit als neutral. In den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 3 neutrale und 2 negative Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 9,14 Prozent, was zu einer guten Empfehlung führt.

Bei der Dividendenrendite schneidet 3m im Vergleich zur Branche schlechter ab, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die 3m-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was wiederum positiv bewertet wird. Insgesamt erhält das 3m-Wertpapier in diesem Bereich eine gute Bewertung.