3M Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich 3m ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Auswertung von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Analysten bewerten die 3m-Aktie langfristig als "Neutral", wobei 0 positive, 3 neutrale und 2 negative Bewertungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das Kursziel wird jedoch bei 114,6 USD angesiedelt, was einer positiven Performance von 25,59 Prozent entsprechen würde. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 3m-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der gleitende Durchschnittskurs (GD200) als auch der GD50 deuten auf eine negative Entwicklung hin. Der Relative Strength Index (RSI) gibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da die Aktie als überkauft eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung der 3m-Aktie aufgrund der Anlegerstimmung, der Analystenbewertung, der technischen Analyse und des RSI.