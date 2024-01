3M Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von 3m zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance anderer Unternehmen im Industrie-Sektor eine Rendite von -7,3 Prozent, was über 1389 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die Branche der Industriekonglomerate verzeichnet eine mittlere Rendite von 2310,93 Prozent in den letzten 12 Monaten, aber 3m liegt mit einer Rendite von 2318,23 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der 3m derzeit bei 100,37 USD verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 108,3 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,9 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 100,58 USD liegt, zeigt die 3m-Aktie eine Differenz von +7,68 Prozent und damit ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis beider Zeiträume eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von 3m veröffentlicht. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien und Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Ebene von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".

Die Dividendenrendite von 3m beträgt derzeit 6,77 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -10,18 Prozent zur Branche der Industriekonglomerate und einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.