3M Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wenn wir den RSI auf der Basis von 7 Tagen betrachten, beträgt der aktuelle Wert für 3m 45,97 Punkte. Dies bedeutet, dass 3m derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "neutral" eingestuft wird. Auch auf der 25-Tage-Basis ist 3m weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 52,62. Daher wird die Aktie auch für den RSI25 als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" hat 3m im letzten Jahr eine Rendite von -9,94 Prozent erzielt, was 254,73 Prozent unter dem Durchschnitt (244,8 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt 410,14 Prozent, und 3m liegt derzeit 420,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Ebene insgesamt als "schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von 3m von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 0 "gut", 3 "neutral" und 2 "schlecht" Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "neutral" führt. Es liegen keine Analystenupdates zu 3m aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von 3m liegt bei 114,6 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 24,4 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie insgesamt als "gut" eingeschätzt.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3m bei 16,8 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 33,24. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.