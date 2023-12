3M Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die technische Analyse der Aktie von 3m zeigt, dass der Kurs von 104,19 USD derzeit um +11,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +3,95 Prozent, wodurch die Einstufung auf "Neutral" basierend auf der vergangenen Performance erfolgt. Zusammenfassend lässt sich die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewerten.

Auf fundamentalen Grundlagen beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 16,8, was 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Industriekonglomerate) von 30 liegt. Diese Bewertung deutet darauf hin, dass die Aktie zum jetzigen Zeitpunkt unterbewertet ist, wodurch 3m auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für 3m 0 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal "Neutral" und 2 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Aktualisierungen seitens der Analysten liegen aus dem letzten Monat nicht vor. Die Analysten erwarten jedoch basierend auf dem aktuellen Kurs von 104,19 USD eine Entwicklung von 10,86 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 115,5 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über 3m diskutiert, wobei an neun Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. In den letzten ein, zwei Tagen dominieren jedoch vor allem negative Themen das Stimmungsbild. Dies führt dazu, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit besonders negative Signale im Vordergrund standen, wodurch 3m auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.