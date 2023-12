3M Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers im Verhältnis zueinander und ist ein beliebter Indikator in der Finanzanalyse. In Bezug auf die 3m-Aktie liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 40,37 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 34,03 eine neutrale Position, was der Aktie erneut eine "Neutral"-Bewertung einbringt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um 3m konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit in Bezug auf die Diskussionen über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der 3m-Aktie bei 16,8, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,17 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Einschätzung der Analysten für die 3m-Aktie fällt derzeit neutral aus, basierend auf 0 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotenzial von 6,22 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Zusammenfassend erhält die 3m-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Aspekten der Analyse.