3M Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der 3m-RSI steht bei 61,28, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 39,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität für die Aktie von 3m hat in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich für 3m insgesamt ein "Neutral"-Wert.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die 3m-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Der längerfristige Durchschnitt beträgt aktuell 100,5 USD, während der letzte Schlusskurs bei 107,76 USD liegt. Dies zeigt eine Abweichung von +7,22 Prozent im Vergleich. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (102,39 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +5,24 Prozent darüber. Insgesamt wird 3m somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich, dass die 3m-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,55 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt 3m damit um 25,67 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt 20,09 Prozent, wobei 3m aktuell 30,64 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.