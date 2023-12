3M Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von 3m haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. In den sozialen Medien wurde eine erhöhte Aktivität rund um die Aktie gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Trotzdem erhält die Aktie aufgrund der eingetrübten Stimmung eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 28,73, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 34,35 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt dies ein Rating "Gut" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der 3m-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend. Daher wird die Aktie auf Basis dieser Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist insgesamt negativ, mit mehrheitlich negativen Meinungen in den sozialen Medien. Auch die analytische Seite zeigt, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch in der technischen Analyse, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.