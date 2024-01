3M Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Anleger: Die Aktienkurse von 3m lassen sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Diskussionen auf sozialen Plattformen überprüft und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Interessanterweise wurden jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um 3m in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei wurden fünf konkret berechnete Signale berücksichtigt, was zu einer "schlechten" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird die Stimmung gegenüber 3m als "neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ebenfalls ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität rund um 3m in den vergangenen Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "schlechten" Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für 3m liegt derzeit bei 5,23, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Eine Ausdehnung der relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 24, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von 3m im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,3 Prozent erzielt, was 157,14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt 242,32 Prozent, wobei 3m aktuell 249,62 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "schlechten" Wert bewertet.