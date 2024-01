3M Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes zeigt, dass 3m über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer neutralen Einstufung führt. Bezüglich der Dividendenrendite liegt 3m mit 5,51% unter dem Branchendurchschnitt von 16,96%, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was auch durch die Mehrheit der Verkaufssignale bestätigt wird. Daher erhält 3m in Bezug auf die Anlegerstimmung eine schlechte Bewertung.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von 3m als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,8 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,35, was zu einer guten Einstufung führt.