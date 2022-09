3M-Aktie: Warum man hier auf die Tube drückt!

Finanztrends Video zu 3M



3M geht in Deutschland in die Offensive: Wie der US-Mischkonzern kürzlich bekannt gab, werde die deutsche Niederlassung am Standort Kamen (NRW) ihre Herstellungskapazitäten erhöhen. Im Mittelpunkt: Vliesstoff-Materialien. Diese sind wichtig für die unternehmenseigene, medizintechnische Fertigung. Für den Produktionsausbau will 3M 35 Millionen US-Dollar in die Hand nehmen. Dadurch verbessere man langfristig die Lieferfähigkeit für weltweit dringend benötigte Medizin-Produkte. Die erweiterte… Hier weiterlesen