3M Aktie: Das Vertrauen entzogen!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Meinungen zu 3m abgegeben. Von den insgesamt 5 Bewertungen waren 3 neutral und 2 schlecht, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führte. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 114,6 USD, was einem potenziellen Anstieg um 20,8 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Hinblick auf die Diskussionsintensität im Netz hat die Aktie von 3m in den letzten Monaten nur geringe Aktivität gezeigt, was zu einer negativen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führte und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für 3m.

Die technische Analyse ergibt einen Relative Strength-Index (RSI) von 39,51, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wurde. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 70,24 eine negative Einschätzung an, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Kurs der Aktie im Vergleich zu den gleitenden Durchschnitten der letzten 50 bzw. 200 Tage ergibt sich auch hier jeweils eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die 3m-Aktie, sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht.