3M Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen geben deutliche Signale zur Stimmung rund um die Aktie von 3M. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt negative Meinungen geäußert, was auch in den häufig diskutierten Themen widergespiegelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein, da in diesem Zeitraum insgesamt fünf negative Handelssignale erkannt wurden.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" lautet. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für 3M.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs mit 99,42 USD angegeben, während der aktuelle Kurs bei 91,71 USD liegt. Diese Distanz zum GD200 von -7,75 Prozent führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 weist mit einem Abstand von -9,67 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin, weshalb wir die Gesamtbewertung ebenfalls als "Schlecht" einstufen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 60,28 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überkauft, weshalb 3M in diesem Bereich ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von 3M bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.