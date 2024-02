3M Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die technische Analyse der 3m-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 92,66 USD einen Abstand von -7,06 Prozent zum GD200 (99,7 USD) aufweist, was in der charttechnischen Bewertung als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Ebenso wird der GD50, der einen Kurs von 102,56 USD angibt, als "Schlecht" bewertet, da der Abstand -9,65 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist 3m derzeit eine Rendite von 5,51% auf, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Industriekonglomerate") von 17,03% als niedrig betrachtet wird. Mit einer Differenz von 11,52 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für 3m in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die 3m-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 2 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnitt von "Neutral" für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 114,6 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 23,68 Prozent steigen könnte. Somit erhält 3m von den Analysten ein "Gut"-Rating.