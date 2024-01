3M Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von 3m hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -7,3 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus der "Industrie" um 1391 Prozent darunter liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnete eine mittlere Rendite von 2311,55 Prozent, wobei 3m mit 2318,85 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von 3m in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität über die Aktie von 3m war in den letzten Monaten erhöht, was zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In den letzten 12 Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die 3m-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 2 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 115,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 6,1 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Die Auswertung ergab auch 7 berechenbare Schlecht-Signale, was die negative Einschätzung der Anleger-Stimmung bestätigt.