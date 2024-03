3M Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Arrowroot Acquisition Corp":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei 3m wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung im Stimmungsbild festgestellt, was zu einer guten Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3m liegt bei 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 58,74 als unterbewertet gilt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine gute Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von 3m um 43 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Industriekonglomerate" liegt die Rendite mit 52,19 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 53,63 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die 3m-Aktie zeigt einen Wert von 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 25,34 im überverkauften Bereich, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung für 3m basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich, dass die Stimmung in den sozialen Medien positiv ist, das KGV die Aktie als unterbewertet zeigt, die Rendite jedoch unter dem Durchschnitt liegt und der RSI gemischte Signale sendet.