3M Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Aktienkurs von 3m hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,55 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" eine Unterperformance von 1253,88 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt 2078,43 Prozent, und 3m liegt aktuell 2088,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser schlechten Performance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den Social Media-Diskussionen der Marktteilnehmer zeigt sich eine überwiegend negative Stimmung gegenüber 3m in den letzten Tagen. Es gab vier positive und sieben negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Schlecht"-Einschätzung, ebenso wie die Häufung von Verkaufssignalen in den Optimierungsprogrammen. Insgesamt erhält 3m von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der 3m-Aktie bei 100,43 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 108,12 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,66 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 101,29 USD einen Abstand von +6,74 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die 3m-Aktie liegt bei 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit einem Wert von 38,32 eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für 3m.