3M Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3m liegt derzeit bei 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,29 für Industriekonglomerate unterdurchschnittlich ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von 3m fundamental unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über 3m diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Dies führt zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung der Aktie, obwohl automatische Analysen der Kommunikation in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale ergeben haben.

Die Aktie von 3m erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,44 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt im Industrie-Sektor eine deutliche Unterperformance von 198,69 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" liegt die Rendite von 3m um 327,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die fundamentale Bewertung aufgrund des niedrigen KGV positiv ausfällt, das Anleger-Sentiment jedoch neutral ist und die Aktie eine deutliche Unterperformance im Vergleich zur Branche aufweist.