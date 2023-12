3M Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die 3m-Aktie hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral. Die Analyse der sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Handelssignale deuten jedoch auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 6,77 Prozent, was 10,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bezogen auf den Branchenvergleich hat die 3m-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -7,3 Prozent erzielt, was 150,14 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt, und insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.