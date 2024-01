3M Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei der Bewertung von 3m wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund einer durchschnittlichen Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate.

In Bezug auf die Dividende weist 3m derzeit eine Dividendenrendite von 5,51 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent darstellt. Im Vergleich zu anderen Werten aus der "Industriekonglomerate"-Branche erhält die 3m-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Konstellation.

Die Analysteneinschätzung für 3m zeigt, dass in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen vorlagen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 0 "Gut", 3 "Neutral" und 2 "Schlecht" Meinungen. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu 3m gab, ergibt sich laut der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten ein Aufwärtspotenzial von 19,39 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält 3m in diesem Bereich daher eine "Gut"-Bewertung.

Eine fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3m mit einem Wert von 16,8 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 30 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert des KGV ermöglicht eine Bezeichnung der Aktie als "günstig" und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.