3M Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von 3m verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -7,3 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Unterperformance von 156,16 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich Industriekonglomerate beträgt 242,11 Prozent, was bedeutet, dass 3m aktuell um 249,41 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten bewerten die 3m-Aktie derzeit als "Neutral", wobei die letzten zwölf Monate 0 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen ergeben haben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 5,65 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength-Index zeigt einen Wert von 32,89 für RSI7 und 18,28 für RSI25, was zu einer "Neutral"- und "Gut"-Einstufung führt und somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, wodurch eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Zusammenfassend wird die 3m-Aktie aufgrund verschiedener Faktoren insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.