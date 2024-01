3M Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Aktienkurs von 3m hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,55 Prozent erzielt, was 26,09 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt 20,62 Prozent, und 3m liegt aktuell 31,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich somit für dieses Kriterium ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die 3m-Aktie abgegeben, wovon 4 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" bewertet wurden. Dadurch ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 115,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 7,18 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung und somit zu einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden und sich die Diskussionen in den sozialen Medien hauptsächlich mit den negativen Themen rund um 3m beschäftigten. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen ebenfalls überwiegend "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.