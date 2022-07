3M-Aktie: Insolvenzverfahren eingeleitet!

Finanztrends Video zu 3M



3M (MMM) teilte am Dienstag mit, dass Aearo Technologies und damit verbundene Unternehmen, seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften, freiwillig ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 beim U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of Indiana eingeleitet haben. Die Unternehmen streben eine gerichtliche Aufsicht an, um einen von 3M finanzierten Treuhandfonds einzurichten, der alle Ansprüche auf Entschädigung im Zusammenhang mit den Combat Arms Earplugs… Hier weiterlesen