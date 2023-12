3M Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Aktienkurs von 3m weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -7,3 Prozent auf, was mehr als 153 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Industriekonglomerate-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 237,91 Prozent, während 3m mit 245,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist 3m ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,8 auf, was unter dem Durchschnittswert der Vergleichsbranche liegt. Der Abstand beträgt aktuell 46 Prozent, da der Durchschnittswert der Branche "Industriekonglomerate" bei 31 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Die Dividendenrendite für 3m beträgt 6,77 Prozent, was 3,09 Prozent über dem Durchschnittswert für diese Aktie liegt. Daher erhält 3m eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für 3m in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält 3m in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.