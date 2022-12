3M Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

An der Börse New York notiert die Aktie 3m am 12.12.2022, 17:19 Uhr, mit dem Kurs von 125.76 USD. Die Aktie der 3m wird dem Segment "Industriekonglomerate" zugeordnet.

3m haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 13 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die 3m-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 9 "Hold" und 4 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 133,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (125,76 USD) ausgehend um 6,15 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält 3m von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,32 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt 3m damit 95,54 Prozent unter dem Durchschnitt (62,21 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt 58,04 Prozent. 3m liegt aktuell 91,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: 3m schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Industriekonglomerate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,94 % und somit 6,78 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 11,73 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

