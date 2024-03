3M Aktie: Augen auf!

Die 3m-Aktie zeigt derzeit eine niedrigere Dividendenrendite von 5,51 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,27 Prozent. Dies bedeutet eine Differenz von -11 im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der "Industriekonglomerate"-Branche und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Aktienkurs liegt die Rendite von 3m mit 1,44 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie", die bei 41 Prozent liegt. Die "Industriekonglomerate"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 51,29 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei 3m mit 49,85 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Vom fundamentalen Gesichtspunkt aus betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3m einen Wert von 16 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 57 haben. Somit ist die 3m-Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten aktuell unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Was das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen betrifft, wurde eine Zunahme an negativen Kommentaren über 3m in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass 3m unwesentlich mehr oder weniger im Fokus der Anleger steht als normal. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund der negativen Stimmung der Marktteilnehmer.

Insgesamt zeigt die 3m-Aktie in den genannten Kategorien gemäß der Bewertung der Redaktion eine negative Tendenz und spiegelt eine geringere Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Industriekonglomerate"-Branche wider.