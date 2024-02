3M Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Aktie von 3m wurde in den letzten Monaten von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine normale Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industriebereich hat die Aktie von 3m im letzten Jahr eine Rendite von -12,95 Prozent erzielt, was 257,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der gleichen Branche beträgt 408,09 Prozent, wobei 3m aktuell 421,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt 3m mit einem Wert von 16,8 unter dem Branchendurchschnitt von 33,3. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt 3m mit 5,51 % unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer geringeren Ertragsmöglichkeit führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.