3M Aktie: Analysten sehen Potenzial von +16,84% - Kursziel bei 107,96 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Technologiekonzerns 3M verlor gestern am Finanzmarkt -0,51%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Minus von -2,02%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hinweist. Doch wie bewerten Bankanalysten die Lage?

Das mittelfristige Kursziel der 3M-Aktie liegt nach Einschätzung der Analysten aktuell bei 107,96 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +16,84% zum aktuellen Kursniveau. Allerdings ist nicht jeder Experte von dieser Prognose überzeugt.

Während zwei Analysten die Aktie als Kauf empfehlen und zwölf Experten sie mit “halten” bewerten, sind drei weitere einer Verkaufsempfehlung gefolgt. Zwei Experten halten sogar einen sofortigen Verkauf für angebracht.

Das Guru-Rating liegt aktuell bei 2,74 und hat damit das Niveau des vorherigen Ratings erreicht. Insgesamt bleiben...