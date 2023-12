3M Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "VivoPower International":

Der Aktienkurs von 3m hat im letzten Jahr eine Rendite von -21,25 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor 46,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt 13,87 Prozent, und 3m liegt aktuell 35,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der 3m liegt bei 43,61, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 27,96 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die 3m Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über 3m überwiegend positiv diskutiert, jedoch haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen an Bedeutung gewonnen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 3m aktuell 6, was eine negative Differenz von -10,28 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält 3m eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

