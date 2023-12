Mit 3I wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen hat die Aktie von 3i viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen haben sich insbesondere mit den positiven Themen rund um 3i beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist 3i derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,54 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 19,36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Hinsichtlich der Dividendenrendite hat 3i derzeit mit 2,63 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,12 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche -3 beträgt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für 3i in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt wird die Aktie von 3i daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

