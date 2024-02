3I Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "3I Group":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für 3i wurden sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 20,21 Punkten, was darauf hindeutet, dass die 3i-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass 3i auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält 3i eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist 3i eine Dividendenrendite von 2,63 Prozent auf, was 2,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Kapitalmärkte" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent hat, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die 3i-Aktie ein Durchschnitt von 1910,05 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2428 GBP, was einem Unterschied von +27,12 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte im Vergleich zum letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von 3i als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,19 insgesamt 75 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 20,78 beträgt. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".