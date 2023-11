3I Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "3I Group":

Der Aktienkurs des Unternehmens 3i hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 87,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche durchschnittlich um -7,45 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +95,25 Prozent für 3i im Branchenvergleich. Auch im "Finanzen"-Sektor war die Rendite in den letzten 12 Monaten mit -2,2 Prozent eher mäßig. 3i lag jedoch um 90 Prozent über dem Durchschnittswert der Branche. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der aufzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die 3i-Aktie beträgt aktuell 65, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 51,72) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die RSI-Analyse.

Die Kommunikation über 3i in sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Es gab weder einen deutlichen Trend hin zu positiven noch zu negativen Diskussionen über das Unternehmen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Häufigkeit der Beiträge zu 3i war in etwa normal, es gab keine auffällige Steigerung oder Reduzierung. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in Bezug auf 3i in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An fünf Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen 3i diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion das Anleger-Sentiment mit "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.