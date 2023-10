3D Systemsration Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Kurs der Aktie 3d steht am 12.10.2023, 17:40 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 4.03 USD. Der Titel wird der Branche "Investitionsgüter" zugerechnet.

Unsere Analysten haben 3d nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: 3d schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % und somit 16,93 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 16,93 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der 3d von 4,14 USD ist mit -51,86 Prozent Entfernung vom GD200 (8,6 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 5,73 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -27,75 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der 3d-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3d liegt bei einem Wert von 143,26. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (KGV von 29,83) über dem Durschschnitt (ca. 380 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist 3d damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.