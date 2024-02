3D Systems Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der 3d liegt bei 40,96, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 62, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von 3d ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 143,26 auf, was 351 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (31,75). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der 3d derzeit bei 6,57 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,96 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -24,51 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 5,54 USD, was einen Abstand von -10,47 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 17,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die 3d-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

