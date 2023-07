3D Systems Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Für die Aktie 3d aus dem Segment "Investitionsgüter" wird an der heimatlichen Börse New York am 02.07.2023, 05:55 Uhr, ein Kurs von 9.93 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses 3d auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die 3d-Aktie beträgt dieser aktuell 9,32 USD. Der letzte Schlusskurs (9,93 USD) liegt damit deutlich darüber (+6,55 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält 3d somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (9,01 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,21 Prozent), somit erhält die 3d-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. In Summe wird 3d auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei 3d in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die 3d-Aktie hat einen Wert von 37,85. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (35,64). Wie auch beim RSI7 ist 3d auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 35,64). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für 3d.