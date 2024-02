3D Systems Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf und gilt als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Wertpapiere. Der RSI der letzten 7 Tage für die 3d-Aktie liegt bei 45, was zu einer neutralen Bewertung führt, da weder eine Über- noch Unterbewertung vorliegt. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (46,86) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für 3d basierend auf dem RSI.

In den sozialen Medien wurde 3d in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3d liegt mit einem Wert von 143,26 über dem Branchendurchschnitt von 33, was die Aktie als "teuer" kennzeichnet und zu einer negativen fundamentalen Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte 3d in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -58,45 Prozent im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte", die im Durchschnitt um 408,09 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von 3d um 302,98 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer negativen Bewertung in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Insgesamt ergibt sich daher aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine eher negative Einschätzung für die Aktie von 3d.

Sollten 3D Systems Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich 3D Systems jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen 3D Systems-Analyse.

3D Systems: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...