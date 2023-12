3D Systems Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Aktienkurs des Unternehmens 3d zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -37,03 Prozent, was mehr als 180 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" verzeichnet eine mittlere Rendite von 236,18 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei 3d mit 273,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analystenmeinungen zur 3d-Aktie zeigen insgesamt ein negatives Bild, da 0 Kaufempfehlungen, 0 Neutral-Einstufungen und 1 Schlecht-Einstufung in den letzten 12 Monaten vorliegen. Es gab im letzten Monat keine Updates von Seiten der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für 3d liegt bei 7 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 11,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den Analystenmeinungen.

In Bezug auf Dividenden zahlt 3d aktuell niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, mit einem Unterschied von 17,02 Prozentpunkten (0 % gegenüber 17,02 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von 3d liegt bei 38,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,66, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der 3d-Aktie in verschiedenen Kategorien gemischte Bewertungen, wobei die Analystenmeinungen und die Rendite im Vergleich zur Branche eher negativ ausfallen, während der RSI ein besseres Bild zeichnet.