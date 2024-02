3D Systems Aktie: Was könnte passieren?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Eine niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von 3d liegt das KGV mit einem Wert von 143,26 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Computer & Peripheriegeräte". Dies entspricht einem Abstand von 330 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche von 33. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien eine negative Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investment in die Aktie von 3d einen geringeren Ertrag in Höhe von 17,62 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Computer & Peripheriegeräte-Branche bedeuten, da die Dividendenrendite des Unternehmens aktuell bei 0 % liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich 3d war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ in den sozialen Medien. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Aktie von 3d insgesamt eine Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht von Analysten aus Research-Abteilungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Allerdings deuten aktuelle Bewertungen darauf hin, dass die durchschnittliche Empfehlung für 3d im letzten Monat "Gut" war, und das Kursziel der Aktie liegt im Mittel bei 7,75 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 51,96 Prozent hindeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der 3d die Einschätzung "Gut".