3D Systems Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. In Bezug auf 3d zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt und aktuell weniger Aktivität zu verzeichnen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings lässt sich eine positive Veränderung in der Stimmungsrate feststellen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der gleichen Branche ("Industrie") hat 3d eine Rendite von -16,42 Prozent erzielt, was mehr als 166 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt die Rendite von 3d mit 259,13 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 1 mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde, was langfristig zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 6,35 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 10,24 Prozent und ein mittleres Kursziel von 7 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Fundamental betrachtet ist 3d im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) überbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 143,26 im Vergleich zum Branchen-KGV von 31,3, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

