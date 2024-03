3D Systems Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Aktie des Unternehmens 3d schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 17,54 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 17,54 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu 3d abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8,5 USD, was auf eine mögliche Steigerung der Aktie um 86,81 % hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3d liegt bei 143,26, was 256 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 40,29. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Analyse.

Im Vergleich zur Industrie hat die Aktie von 3d im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,05 % erzielt, was 250,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Jahresrendite für Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 329,41 %, während 3d aktuell 379,46 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.